شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل (رابط تسجيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح د. وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا سيتم إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتا وسيكتفى بالمرور للتحصيل من الخارج فقط حرصا على الصحة العامة وسيتم استخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز وتسديد قيمة الفاتورة وهى كالآتى: استخدام موقع الشركة لتسجيل القراءة: Advertisements https://www.petrotrade.com.eg/web/enq.html استخدام موقع الشركة للسداد: https://www.petrotrade.com.eg/web/paymentb.html أو عن طريق منافذ البيع أو التجار الذين يحملون العلامات التالية (فورى – ممكن –– بى –مصارى – خدماتى– أمان)، أو عن طريق الفون كاش لعملاء البنك الأهلى المصرى، أو عن طريق خدمة الرد الصوتى التفاعلى على الموبيل 5727 والأرضى 09000727 (تسجيل قراءة ومعرفة قيمة الفاتورة فقط وخدمة التحصيل سوف يتم تفعيلها قريباً)، أو عن طريق تسجيل القراءة عن طريق خط خدمة العملاء بالشركة من أى محمول على 1122

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