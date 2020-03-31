شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تنهي تكليف القائم بأعمال الدعوة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت لجنة الموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، تكليف الشيخ عبدالباقي جودة فرج، بالقيام بأعمال مدير الدعوة بأوقاف شمال سيناء، وعودته إلى عمله الأصلي بالمديرية.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم الإثنين، أن القرار جاء بناء على ما انتهت إليه إدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف بالتحقيق رقم 54 لسنة 2020م وعلى مذكرة رئيس القطاع الديني ورئيس قطاع المديريات ولصالح العمل .