شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعلن تجهيز 32 مدرسة لصرف المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مديرية التربية والتعليم بالغربية، قامت بتجهيز ٣٢ مدرسة بالإدارات التعليمية التابعه لها لصرف معاشات المستحقين اعتبارا من ١ إبريل 2020 حتى ٩ إبريل 2020.

وأضاف «رحمي»، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، أن القرار يأتي في إطار السياسات الوقائية والاحترازيه التي تم اتخاذها من جانب المحافظة، وانطلاقا من الدور الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم بالغربية بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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جاء ذلك في إطار التعاون بين كل من مديرية التربية والتعليم بالغربية والبريد المصري والتأمينات بالغربية، لتسخير واستثمار ساحات وأفنية عدداً من المدارس بالمحافظة، وتحديداً بعض المدارس التي تقع بمحيط مكاتب البريد المعروفة أثناء أيام صرف المعاشات للحد من التجمعات والكثافات البشرية كوقاية احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه أصدر توجيهاته لمديري عموم الإدارات، بضرورة تعقيم وتجهيز المدارس التي تم اختيارهم بمعرفة منطقة بريد الغربية والتأمينات لصرف مقررات المعاش وعددها ٣٢ مدرسة.

كما أكد أنه سوف يتم تجهيز تلك المدارس اعتباراً من الغد الثلاثاء الموافق ٣١ من شهر مارس الجاري، بعدد من المقاعد بفناء وطرقات المدارس وغرفه مؤمنه لموظفي البريد لمباشرة أعمالهم.