شكرا لقرائتكم خبر عن بالمجان خلال أبريل.. جامعة طنطا توزع إنتاجها من الكمامات على المصالح الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، الاثنين، زيارة خطوط إنتاج الكمامات الطبية والبدل الخاصة بمكافحة العدوى وبدل العمليات بورش جامعة طنطا، وأشاد بجودة الكمامات الطبية المنتجة ومراعاة المعايير العالمية في إنتاجها، كما أشاد بالدقة المتبعة في التعقيم والتغليف للحصول على مستلزمات وقائية متميزة.

وبعد تفقد جودة المنتجات والكمامات الطبية، أعلن رئيس الجامعة عن التوسع في خطوط الإنتاج لتغطية احتياجات المستشفيات الجامعية وجميع مستشفيات المحافظة والمصالح الحكومية انطلاقا من الدور الرائد لجامعة طنطا في خدمة المجتمع.

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خطوط انتاج الكمامات الطبية التابعة لجامعة طنطا

خطوط انتاج الكمامات الطبية التابعة لجامعة طنطا

وقال «سبع»، بحسب بيان، إن الجامعة تسعى لدعم التدابير الوقائية لمواجهه كورونا وأن المستهدف في المرحلة الأولى من الإنتاج بعد التوسع في الخطوط الإنتاجية هو إنتاج كمية كبيرة من الكمامات خلال أبريل المقبل وتوزيعها على المستشفيات الجامعية والمصالح الحكومية بالمجان.

كان رئيس جامعة طنطا أعلن عن بدء العمل في خطوط إنتاج كمامات الطبية والبدل الخاصة بمكافحة العدوى وبدل العمليات بورش جامعة طنطا لدعم الإجراءات والتدابير الوقائية بمحافظة الغربية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتأمين وحماية أفراد المنظومة الطبية وطاقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية اتباع أعلى معايير الجودة العالمية والتعقيم في الكمامات المنتجة حيث تمر بعد مرحلة التصنيع بمرحلة التعقيم ثم التغليف، مشيرًا إلى أنه جارٍ إنتاج 20 ألف من الكمامات الطبية لتوزيعها على المستشفيات الجامعية والمصالح الحكومية بالمجان.

خطوط انتاج الكمامات الطبية التابعة لجامعة طنطا

وشارك في الجولة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور محمد البديوى مدير مستشفى الأمراض الباطنية.