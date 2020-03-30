شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: إلغاء امتحانات «الميدتيرم» بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسبة رفع المقررات الدراسية الكترونيا في الجامعات المصرية يصل لأكثر منذ 80%، ومتوسط تفاعل الطلاب والتعامل الكترونيا والتعليم عن بعد، ما بين 70 لـ 75%، والنتيجة مقبولة في ظل الظروف الصعبة والمفاجئة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»، أن هناك تجاوب كبير من الجامعات المصرية في رفع المقررات الدراسية الكترونيًا، حيث قامت جامعة حلوان برفع 1016 مقرر دراسى بنسبة 95%، كما قامت جامعة القاهرة برفع 3784 مقرر دراسى بنسبة 94%.

وأوضح أنه تم إلغاء امتحانات «الميد تيرم» التي كان مقرراً لها أن تعقد في مارس الجارى، لتضاف درجاته إلى امتحان نهاية العام، مضيفًا :«صحة الطلاب الهدف والأولوية وعلى قمة واهتمامات الدولة».