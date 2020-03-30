شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: تجهيز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة جاهزة بكل السيناريوهات في مواجهة فيروس كورونا، من خلال خطة طوارئ للمستشفيات الجامعية تشمل استعداد 113 مستشفى و33 ألف سرير وكم كبير من غرف العناية المركزة وأجهزة الصناعى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «ON»، أنه يتم تجهيز أماكن عزل في المستشفيات الجامعية بكافة المحافظات للتعامل مع أي ظرف.

كما أشار إلى أنه يتم تدريب فرق الأطباء والتمريض من تخصصات جديدة، حتى يمكن الاستعانة بهم في أي ظرف، مع تقليل الترددات على العيادات الخارجية والتأكد من سلامة أجهزة التنفس الصناعى.