شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: لدينا فائض من البيض والألبان والدجاج.. ونصدر منتجات زراعية بـ5.5 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار حيث إن كل السلع متوافرة ويوجد شبه اكتفاء ذاتي من الألبان والبيض والدواجن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي والحكومة تدير أزمة كورونا بمنتهى الحرفية وسياتي وقت تدرس فيه كيفية إدارة مصر لأزمة كورونا.

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وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أنه هناك فائض من السلع الغذائية ونصدر 600 الف طن منتجات أو مواد مصنعة من الخضر والفاكهة بـ 5.5 مليار جنيه

وأشار أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة إلى أن ازمة ارتفاع الأسعار تكمن في جشع التجار ولا بد من تطبيق قانون الطوارئ عليهم بصرامة.

وأردف إبراهيم، أن وزراة الزراعة لديها 350 منفذ بيع على مستوى الجمهورية تبيع بأسعار أقل 15 أو 20 %، ولدي الوزارة خطة للتوسع في المنافذ.

ولفت إلى وجود احتياطي من اللحوم الحمراء يكفي إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.