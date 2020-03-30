شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» توضح حكم صيام رمضان في ظل استمرار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، حكم الإفطار في شهر رمضان إذا استمر وباء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن «الإسلام أمرنا بالحفاظ على أرواحنا وأنفسنا، والله لم يكلفنا بتكاليف إلا وراعى فيها ذلك».

وأشار «القاضي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «االحدث اليوم»، مساء الإثنين، إلى أن المرجع في الإفطار أو الصيام في رمضان يكون للطبيب، حيث إذا رأي أهل الاختصاص وهم الأطباء أن في الإفطار نجاة فلا حرج في ذلك.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه إذا رأى أهل الاختصاص أنه لا ضرر من الصيام، فيكون الصيام بصورته الطبيعية.