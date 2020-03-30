شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. 10 نصائح للعمل من المنزل بكفاءة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعمل غالبية موظفي الشركات الكبرى في العالم من المنزل، تنفيذا لنصائح منظمة الصحة العالمية، بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

نشرت صفحة القيادة الاستراتيجية في المملكة المتحدة، رسما توضيحيا، يرصد أبرز النصائح التي تمكن الناس من تنفيذ أعمالهم من المنزل بكفاءة.

وقالت: «التحول إلى العمل من المنزل يمكن أن يكون أمرا صعبا، لكن اتباع بعض النصائح البسيطة يمنحك القدرة على مواصلة العمل بكفاءة وفاعلية وأمان».

فيما يلي 10 نصائح، نشرتها الصفحة الرسمية للقيادة الاستراتيجية في المملكة المتحدة، في إطار جهود الجيش البريطاني للمساهمة في الحرب على كورونا:

1- بداية اليوم

تعامل بطريقة طبيعة، اضبط وقت الاستيقاظ، وتناول إفطارك ثم ارتدي ملابس العمل.

2- جدد جدول أعمالك (الروتين اليومي)

ضع لنفسك نظاما خاصا بالعمل في المنزل، يكون هو الروتين الذي يجب عليك اتباعه أثناء ساعات العمل المحددة داخل المنزل.

3- بيئة العمل

يجب أن توفر لنفسك بيئة عمل مريحة بقدر استطاعتك، وخاصة المكان الذي تستخدمه في ممارسة العمل والمنضدة والمقعد الخاص بك، مشيرة إلى أن طريقة جلوسك أمام الكمبيوتر تساهم بصورة كبيرة في جعل كفاءتك أكبر.

4- المتابعة

يجب أن تكون على اتصال دائم بمصادر المعلومات التي توفر معلومات موثوقة عن تطورات الأزمة الحالية، وخاصة المصادر الرسمية.

Advertisements

5- تجنب العزلة

رغم أهمية توفير جو هادئ للعمل، إلا أن ذلك لا يعني أن تبقى معزولا عن العالم، يجب أن تتحدث إلى آخرين من وقت لآخر.

6- الاستراحة

يجب عليك أن تحدد وقت للراحة خلال ساعات العمل، ومن الأفضل أن تكون مرة واحدة لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، لأنها ستكون أفضل من الراحات القصيرة، التي لا تتجاوز عدة دقائق.

7- الحركة

يجب أن تحافظ على استمرارية الحركة، وإذا كان متاحا، فيمكنك الوقوف في الشرفة واستنشاق بعض الهواء، لأن ذلك يساهم في زيادة كفاءة العمل.

8- كن ودودا

يمكنك عرض مساعدة على الآخرين إذا كنت تستطيع، وكن صبورا إذا استغرق الأمر وقتا أطول من المعتاد.

9- حافظ على صحتك

يجب أن تواصل شرب الماء باستمرار، لا تنسى تناول بعض المأكولات الخفيفة خلال العمل، لأن ذلك يزيد من كفاءتك العقلية.

10- الإيجابية

إذا كان شعارنا «العمل معا» ودعم بعضنا البعض، فإن ذلك سيساعدنا في تخطي الأزمة الحالية.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في اتجاه غالبية المؤسسات العالمية لتشغيل موظفيها من المنزل، بعدما تجاوز عدد المصابين 740 ألف مصاب، بينهم أكثر من 35 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 156 ألف شخص.