شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: توجيهات واضحة بعد الاستغناء عن العمالة في ظل أزمة الكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إن هناك توجيهًا واضحًا لأصحاب المنشآت السياحية بعدم الاستغناء عن العمالة في ظل أزمة كورونا.

Advertisements

وتابع «العناني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن محافظ البنك المركزي خصص مبادرة لتوفير أموال لأصحاب هذه المنشئات، لتوفير المرتبات للعاملين في هذه المنشئات، وستعمل الحكومة على إرجاء بعض المستحقات لهذه المنشآت، وسيتم الإعلان عن حزمة من الإجراءات خلال الفترة المقبلة للقطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن مصر ستكون على رأس الدول المستقبلة للسياحة، فور انحصار أزمة فيروس كورونا، بسبب وجود الكثير من الاماكن المفتوحة، وتواجد الشمس باستمرار.

وأوضح أن الوزارة خصصت خط ساخن للتعامل مع أي تسريح للعمالة في المنشئات السياحية، وسيتم تنفيذ القانون وليس روح القانون مع المنشآت.