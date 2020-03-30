شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة «الخضار والفاكهة»: «بلاش تخزين إحنا عندنا فائض.. الناس بتشترى الليمون بالشوال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة، إن أسواق الجملة تشهد إقبالا غير مسبوق منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وتابع النجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بعض المواطنين بيتشروا شوال ليمون، لا نريد صناعة أزمات، نحن لدينا زيادة في المعروض معلقا «نرجو أن يشتري المواطنون احتياجاتهم فقط ولا يقبلون على التخزين.

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العروة الصيفية مقبلة وستكون هناك زيادة أكثر في المعروض.، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم تتراوح ما بين 3 و5 جنيهات.

وتابع «يجب ألا يقلق المواطنون لا يوجد نقص في أي منتج خضار أو فاكهة»، مشيدا بدور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق.

وأشار إلى أن سعر البرتقال من 4 إلى 4.5 والفراولة من 5 إلى 6 جنيهات والموز من 6 إلى 7 جنيهات، مناشدا الحكومة بإيجاد بدائل لـ الأسواق العشوائية.