شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة إلى العالم لمواجهة كورونا.. مصر تضيء أهرامات الجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أضاءت مصر أهرامات الجيزة، مساء الاثنين، لتوصيل رسالة توعوية في مواجهة فيروس كورونا.

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وأكد دكتور مصطفي الوزيري، الأمين الأعلى للآثاؤ، أن المبادرة تهدف بالأساس طمأنة المصريين، ومطالبتهم بالبقاء في المنزل، وتوجيه التحية للقائمين على صحة المصريين.

ووجه «الوزيري» التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية المصريين، مشيدا بالدور الإيجابي للقوات المسلحة في تعقيم المنشأت والمباني الأثرية.

وأرجع «الوزيري» السبب في اختيار الأهرامات إلى أنها «أشهر المعالم الأثرية والسياحية على مستوي العالم».

إضاءة الأهرامات لدعم مواجهة فيروس كورونا

إضاءة الأهرامات لدعم مواجهة فيروس كورونا

إضاءة الأهرامات لدعم مواجهة فيروس كورونا

إضاءة الأهرامات لدعم مواجهة فيروس كورونا