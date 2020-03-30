شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتم إعلان السيطرة على كورونا؟ وزيرة الصحة تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة للمواطنين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، قائلةً: «أرجوكم روحوا أقرب مستشفى أو معامل التحاليل»، مشيرةً إلى أنه يوجد ٥٠ مستشفى صدر وحميات ورعاية مركزية و٣١ معملًا ويوجد ٣٤ مكان لأخذ العينات.

وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، أنه يجب بمجرد الشعور بأي من أعراض الفيروس سرعة التوجه لتلك الأماكن وخاصةً مستشفيات الحميات، موضحةً أن الأعراض هي ارتفاع درجات الحرارة أو السعال الشديد.

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ولفتت وزيرة الصحة إلى أنه يوجد حالات يكون لديهم مخاوف من الإبلاغ والبعض يصر على تجنب الذهاب للمستشفى، كاشفةً أنه من ضمن الحالات التي توفيت كان هناك ١٥ شخصًا توفوا قبل الوصول للمستشفى و١٥ آخرون توفوا بعد وصولهم للمستشفى بوقت قليل.

وقالت إنها سألت رئيس منظمة الصحة العالمية، عن السيناريو الذي من المتوقع أن ينتهي عنده انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال إنه خلال 3 أسابيع سيجرى فرض إجراءات عالمية للحد من الفيروس، و«ممكن يبقى في كنترول (سيطرة) على المرض».

وأضافت «زايد»،: «سألناه متى نستطيع العودة إلى الحياة الطبيعية، فقال إن الدول التي ستقلل الإجراءات الاحترازية بسبب نقصان عدد الإصابات اليومية لديها، فستكون معرضة لارتفاع عدد الحالات المصابة فيها بالمرض مرة أخرى».