شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنهى تكليف مدير الدعوة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت لجنة الموارد البشرية بديوان عام وزارة الاوقاف تكليف الشيخ عبد الباقي جودة فرج بالقيام بأعمال مدير الدعوة بأوقاف شمال سيناء ، وعودته إلى عمله الأصلي بالمديرية.

قالت وزارة الاوقاف، فى بيان لها، ان القرار جاء بناء على ما انتهت إليه إدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف بالتحقيق رقم 54 لسنة 2020م وعلى مذكرة رئيس القطاع الديني ورئيس قطاع المديريات ولصالح العمل ، كما قررت الوزارة صرف مكافأة لكل مفتش عام أو محلي أو رئيس قسم أو مدير إدارة يثبت مخالفة واقعية في مسألة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها .

Advertisements

واكد بيان رسمى ان القراء جاء حرصًا من وزارة الأوقاف على تمام إحكام السيطرة في تنفيذ قرارات غلق المساجد غلقًا تامًا مؤقتًا في ظل الظرف الراهن وتشجيعًا للمفتشين على مواصلة الجهد في ضبط شئون المساجد.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن كل أقنعة الجماعات المتطرفة وأصحاب العقول المتحجرة معًا قد سقطت، وأضحى العالم كله لا يمكن أن يتقبل مُعوِّقى الأمس فى عالم الغد، ولا مجال لغير الشعوب الواعية والعقول المستنيرة فى مستقبل الأمم مؤكدا على جميع العاملين، استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أى تراخٍ فى التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

وشدد الوزير، أن إنهاء خدمة أى مقصر فى ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع. وللإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن : 01008806466 ، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة.