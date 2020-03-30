شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس وزحام بالمترو قبل ساعات من الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا فيديو7 قناة الخليج 365 المصورة زحام شديد بالقطارات بمحطة مصر والتي يحاول كل المواطنون الركوب قبل موعد الحظر دون الإلتزام بأبسط وسائل الحماية ضد فيروس كورونا الذى ينتشر على مستوى العالم. Advertisements وقد أصاب وباء كورونا الذى ضرب البلاد في الفترة الأخيرة مئات الألاف على مستوى العالم وقد قلت الإصابة بمصر لما تتخذه من إحتياطات وإجرائات صارمة للوقاية منه.

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