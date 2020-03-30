شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. "الصحة العالمية": مصر لديها فرص ذهبية للقضاء على كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها السابع في عددها المطبوع الصادر غدا، الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تأكيد منظمة الصحة العالمية أن مصر لديها فرص ذهبية للقضاء على كورونا، وعرض خطة شاملة للدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة، إضافة إلى تفاصيل أكبر موازنة في تاريخ مصر بـ 1.7 تريليون جنيه. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

رئيس الغرفة التجارية الإيطالية يشيد بالتزام المصريين مع الإجراءات الاستثنائية التى أعلنتها الحكومة رئيس الغرفة التجارية الإيطالية يشيد بالتزام المصريين مع الإجراءات الاستثنائية التى أعلنتها الحكومة "الصحة العالمية": مصر لديها فرص ذهبية للقضاء على كورونا.. إيفان بوتين: القاهرة وافقت على إجراء التجارب السريرية لأدوية الفيروس.. وجون جبور: نستخدم كواشف معتمدة للكشف عن الإصابات.. ومستشفيات العزل فى المحافظات حائط الصد

خطة شاملة للدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة.. 1- توجيه 50 مليار جنيه لدعم السياحة و 50 مليارا لمبادرة التمويل العقارى 2ـ 4 مليارات جنيه لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية 3- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر 4- زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالى 2020 / 2021 خطة شاملة للدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة.. 1- توجيه 50 مليار جنيه لدعم السياحة و 50 مليارا لمبادرة التمويل العقارى 2ـ 4 مليارات جنيه لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية 3- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر 4- زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالى 2020 / 2021 تترجم توجيهات القيادة السياسية بتحسين معيشة المواطنين.. موازنة تاريخية لمصر ب 1.7 تريليون جنيه.. الإيرادات 1.3 تريليون جنيه والنزول بالعجز الكلى إلى 6.3 %.. وزيادة الأجور إلى 335 مليار جنيه بنسبة 11.3 % للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة Advertisements

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