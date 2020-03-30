شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: نرحب بإنشاء صندوق للكوارث ونطالب بإقرار بدل عدوى عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت النقابة العامة للأطباء، أنه فى ظل ما تمر به بلادنا بأيام صعبة تتطلب تضافر الجهود لتخطي أزمة جائحة فيروس كورونا، بأدنى الخسائر، إلتزام أعضائها بأداء واجبهم فى جميع الأحوال دون النظر لأى مقابل فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن، وأنهم مستمرون فى بذل العطاء والتضحية لدرء الوباء والخطر عن البلاد.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنها تابعت باهتمام توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بإنشاء صندوق لكوارث المهن الطبية، وزيادة قيمة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، مؤكدة أنها ترحب بإنشاء صندوق للكوارث، وتقترح النقابة أن يتضمن الصندوق جزئيين، الأول يتعلق بتعويضات للكوارث، والثانى يمنح معاشًا تكميليًا لجميع الأطباء.

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وأضافت: أما بالنسبة لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فنود إحاطة الجميع علما بأن بدل المهن الطبية الحالى للأطباء هو 700 جنيه، وبالتالى فإن قيمة الزيادة الشهرية، بعد خصم الاستقطاعات، سوف تكون حوالى 400 جنيه فقط، وهو ما لا يتناسب مع الجهود والتضحيات التى يقوم بها الأطباء، إلا إذا كانت هذه الزيادات هى جزء من عدة إجراءات مرتقبة لتحسين أحوال الأطباء، لذلك ننتظر من الرئيس إصدار توجيهات لمجلس النواب بسرعة إصدار قانون لإقرار بدل عدوى عادل يتناسب مع الجهد والخطر الذى يتعرض له الأطباء.

وتابعت: كما نحيط علم مجلس النواب، بوجود مطلب للأطباء لا يحتاج لأى مخصصات مالية وهو إقرار قانون المسئولية الطبية وحماية المستشفيات، ونؤكد أنه دائمًا وأبدا كان أطباء مصر أحد ركائزها بما يبذلونه من جهد جهيد مع باقي الأطقم الطبية دون كلل أو مقابل يستحقونه في سبيل علاج أهالينا بجميع ربوع الوطن، فهؤلاء الأطباء أثبتوا في هذه الظروف التي نمر بها أنهم يستحقون الاحترام والتقدير بما يبذلونه من جهد وتضحيات رغم المخاطر والصعاب ولم يتوانوا عن تلبية نداء الواجب بل وقدم البعض أرواحهم و نحتسبهم شهداء عند الله بإذن الله تعالي ونطالب بأن يتم معاملتهم معاملة الشهداء.