شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن الدفع بـ 28 قطارا إضافيا بخطوط بحرى وقبلى لمواجهة الزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل إصدار وزير النقل المهندس كامل الوزير تعليمات لهيئة السكة الحديد بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلى والبحرى للحد من ازدحام بعض القطارات في اوقات الذروة وذلك في إطار المسئولية الإجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت وزارة النقل أن الهيئة بناء على هذا التكليف بتشغيل 28 قطار إضافى درجة ثانية عادية ودرجة ثالثة علي التشغيل المؤقت للقطارات لراحة وسلامة جمهور الركاب حيث تم تشغيل 5 قطارات لخدمة جمهور الوجه القبلي و23 قطار علي الوجه البحرى.

يذكر أن وزير النقل قد أكد أنه تمت زيادة عدد قطارات الخط الأول فى المترو العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطار بدلا من 34 قطار بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارا بدلا من 22 قطارا بزيادة 5 قطارات وتشغيل 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لايزيد عن 4 دقائق .

كما وجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بشراء على عدد32قطار مكيف جديد للخط الأول بعد التنسيق مع الشركة الموردة لعدد 6 قطارات مكيفة للخط الثاني بضغط البرنامج الزمني للتوريد ليصل اول قطار في أبريل 2021 بدلا من ديسمبر 2021 مع ضغط البرنامج الزمني لتوريد عدد 32 قطار الخط الثالث ليصل اول قطار في يونيو 2020 بدلا من ديسمبر 2020.