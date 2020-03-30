شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطلق مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" لتوفير السلع الزراعية مخفضة بـ19 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إطلاق مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" لتوفير كافة منتجات مشروعات الإنتاج الزراعى بأنواعها سواء الحيوانى أو الداجنى وبيض المائدة وعسل النحل بأنواعه ومنتجات تصنيع الألبان والسلع الغذائية الأخرى المنتجة من كافة قطاعات الوزارة والتي تلبى احتياجات المواطنين.

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لتطوير منظومة التسويق لطرح المنتجات والسلع الغذائية للمشروعات التعاونية الإنتاجية التابعة للوزارة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ومشروعات الجمعية العامة للإصلاح الزراعي.

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هذا بجانب ما ينتجه الفلاح من محاصيل الخضر والفاكهة وتوفيرها للسوق المحلي مباشرة من المنتج الي المستهلك من خلال منافذ وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعى على مستوى المدن والقرى والنجوع وبأسعار مناسبة تقل عن سعر السوق بحوالى 20% وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى والحد من الاحتكار والاستغلال.

وأضاف "الفولى" أنه سوف يتم تنفيذ المبادرة من خلال 312 منفذا تابعين للإصلاح الزراعي والجمعية العامة للإصلاح الزراعي منتشرة في 19 محافظة وأن هناك خطة تستهدف التوسع في انشاء المنافذ بحيث تصل الى أكثر من 1000 منفذا على مستوى الجمهورية.

فيما تواصل مديريات الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية ، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاة المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الاول.