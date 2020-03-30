شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة شهيد الأطباء اللواح: ابنته أصيبت بكورونا وانتقلت لمستشفى العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مي اللواح شقيقة الشهيد الطبيب الراحل الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب، الذي توفي بفيروس كوورنا، تفاصيل إصابة شقيقها بالمرض، مضيفة أن بنة شقيقها البالغة من العمر 24 عاما أصيبت أيضًا بالفيروس وتم نقلها لمستشفى العزل، لافتة إلى أن حالتها أفضل من حالة والدها.

وأكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن شقيقها شعر بأعراض المرض فقام بعزل نفسه في غرفته بعيدًا عن أسرته وقام بتمريض نفسه ولم يذهب لمعمله أو للجامعة، مؤكدة أن حالة شقيقها لم تتحسن وذهب للمستشفى يوم الخميس الماضي وتأكد من إصابته بفيروس كورونا وتم نقله لمستشفى العزل بالإسماعيلية ولكنه توفي على الفور نظرًا لتأخر الحالة.

وتابعت، أن الد الطبيب الراحل لم يعرفوا بخبر إصابته وأنهم اضطروا لإبلاغهم بإصابته وانتقاله للرفيق الأعلى بعد وفاته، مضيفة أن العدوى انتقلت لشقيقها من أحد المرضى في المعمل أثناء ممارسته لعمله وأجرائه لبعض التحاليل الطبية.

ونعى الأزهر الشريف الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف: "ننعى بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره الأستاذ الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية جراء إصابته بوباء «كورونا المستجد» وهو يؤدي واجبه الوطني والمهني، ننعى بطلا من أبطال مصر المرابطين الساهرين على حفظ وسلامة المواطنين من هذا الوباء الخبيث، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكل طلابه وزملائه الصبر والسُّلوان".