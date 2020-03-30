شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستلزمات الطبية: مصر تكتفى ذاتيا من إنتاج الماسكات الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد إسماعيل، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر تستهلك مستلزمات طبية بقيمة 20 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الإقبال على المستلزمات الطبية والكمامات بدأ يزداد في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف إسماعيل، في مداخلة برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، أن مصر تعد أكبر دولة في مجال صناعة المستلزمات الطبية في أفريقيا والدول العربية، مضيفا : "استهلاك الماسكات قبل انتشار فيروس كورونا كان مقتصرا على الأطباء ومستشفيات الحميات ومستشفيات الصدر فقط".

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وتابع محمد: "مصر سوف تكتفي ذاتيا من الماسكات الشهر المقبل وستقوم بالتصدير للدول العربية والأفريقية والصين".

كشف محمد إسماعيل ، رئيس شعبة المستلزمات الطبية فى الغرفة التجارية، أن حجم إنتاج "الكمامات" فى مصر لا يكفى الطلب المتنامى عليها مؤخرا من بعض الدول وعلى رأسها الصين، جراء انتشار فيروس كرونا، مشيرا إلى أن دولة الإمارات طلبت من بعض المصانع المنتجة فى مصر 145 مليون كمامة لإرسالها كإغاثة إلى الشعبة الصينى، لكن لا يمكن تلبية هذا الطلب.



وبشأن الأسباب فى عدم قدرة المصانع لتلبية الطلب على الكمامات، قال لـ"الخليج 365"، إن خط إنتاج الكمامات ينتج 500 ألف فقط طوال الشهر، إذا عمل فترة واحدة من اليوم، مشيرا إلى أنه مؤخرا تم تدشين 7 خطوط إنتاج كمامات لتلبية الطلب المتزايد بعد انتشار بعض الأمراض، لافتا الى أن الطلب على هذا المنتج ليس بسبب ظهور الفيروسات وإنما كإجراء احترازى، ومؤخرا طلب مستوردون فى جنوب أفريقيا استيراد كمامات من مصر، مشيرا إلى أن أغلب توريدات المصانع المنتجة تتجه إلى تلبية احتياجات المناقصات الحكومية بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.