شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: كل يوم بمضى طلبات "قد كدا".. والتزاماتنا الخارجية فى مواعيدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تسدد التزاماتها الخارجية في مواعيدها المحددة، مضيفًا: "الحمدالله مصر تفى بالتزاماتها وتسدد في المواعيد المقررة".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "نتعامل مع المؤسسات الدولية ومستثمرين، ومش عاوز أبعث أي إشارة غير مقصودة تحمل رسالة خاطئة.. نؤكد أننا نسدد ونفى بالتزامات الدولة المصرية في مواعيدها".

وواصل: "كل يوم بمضى طلبات قد كدا، وبقول الحمد الله الدنيا ماشية، ونحاول نستجيب، ولكن هناك أولوية للصحة، ومن أول مارس حتى اليوم خصصنا 4 مليارات جنيه كدعم إضافى لقطاع الصحة لمواجهة أزمة كورونا".

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وكان وزير المالية، قد أكد أننا نستهدف النزول بالعجز الكلى للناتج المحلى إلى 6.3%، وتحقيق فائض أولى 2%، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، بنسبة 64.3% عن العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى، والاستمرار فى تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.

وقال الوزير، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد يعكس حرص الدولة على المضى قدمًا فى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسعى الجاد لتقليص معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دفع الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الصناعة وتوسيع القاعدة التصديرية، مشيرًا إلى انخفاض قيمة فوائد خدمة الدين عن العام المالى الحالى.

أوضح أنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد فى السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020، وكذلك سعر برميل البترول عند 61 دولارًا.