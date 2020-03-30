شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يكشف تفاصيل الموازنة الجديدة.. ويؤكد: رفعنا مخصصات الصحة لـ96.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 – 2021، مؤكدً أن: "الموازنة تحمل افتراضات وتقديرات.. والأهم في نهاية العام ان نحقق ما تم استهدافه".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة 11.3 لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و12% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75% فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بأسعار البترول في الموازنة الجديدة، وتحديده بـ 61 دولارًا، قال،: "سعر برميل البترول اليوم 27 دولار، ولكن اتحدث عن موازنة ستبدأ في يوليو 2020، وليس اليوم، ومن الطبيعى أن ترتفع أسعار البترول مرة أخرى.. لما يكون سعر البرميل أقل يكون مفيد للموازنة، وبالتالي حققنا جزء لم يكن فى الحسبان نتيجة انخفاض سعر البترول.. والموازنة قائمة على افتراضات.. ولكن هناك مصروفات أكثر سيتم أنفاقها لمواجهة فيروس كورونا".

وذكر أن مخصصات الصحة ارتفعت لـ 96.8 مليار جنيه بزيادة 23.8 مليار جنيه عن العام المالى الحالي المقدرة بـ 73 مليار، كما تمت زيادة مخصصات الاستثمار من 140 مليار جنيه في موازنة العام الحالى لـ 240 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.