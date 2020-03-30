شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينشر انفوجراف لمناهج الترم الثانى للصفوف3 ابتدائى حتى 3 ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، انفوجراف، عن مناهج الفصل الدراسى الثانى للطلاب من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى، حيث شملت: الصف الثالث الابتدائى والصف الرابع الابتدائى والخامس الابتدائى والأول الإعدادى والثانى الإعدادى والثالث الإعدادى والأول الثانوى والثانى الثانوى والثالث الثانوى، موضحا أنها المناهج المقررة فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، إن واضعى الأسئلة ملتزمون بالأجزاء المحددة، ولن تأتى أسئلة من خارج المقررات التى تم تحديدها، موجهة رسالة للطلاب: أطمنوا وعليكم التركيز فى مراجعة دروسكم والمهمة أصبحت سهلة بعد تحفيف المناهج.

وقررت وزارة التربية والتعليم، تحديد دروس منهج اللغة العربية حتى 15 مارس الجارى، فى القراءة " درس العلم فى الإسلام صفحة 22، والنصوص الشعرية" نص أهواك يا وطنى حتى صفحة 77" النصوص النثرية : الكنيسة نورت حتى صفحة 129، وفى الأدب الشعرى، مدرسة أبولو حتى صفحة 29، وفى الأدب النثرى، القصة القصيرة حتى صفحة 123، وفى البلاغة الأدبية حتى صفحة 142، والتدريبات النحوية حتى صفحة 197 مع حذف المنادى وتدريباته، الكتاب ذو المووضعات حتى نهاية الفصل السادس الجزء الثانى صصفحة 97.

وفى الجغرافيا للشعبة الأدبية، المطلوب دراسته، الدرس التمهيدى مدخل لدراسة الجغرافيا السياسية، والدولة فى الجغرافيا السياسية والدولة" تعريفها وأنواعها"، والمقومات الطبيعية لقوة الدولة، إضافة إلى موضوعات المقومات البشرية لقوة الدولة والنظام السياسى والانتخابى بالدولة والمشكلات الساسية والحدود السياسية " مفهومها وأهميتها ووظائفها"، وتضمنت أيا الموضوعات التى يدرسها الطالب " أنواع الحدود السياسية وتطور خريطة العالم السياسية والمسكلات المرتبطة بها ومشكلات اقتصادية ذاته بعد سياسى.



مناهج التربية والتعليم



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