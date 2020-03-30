شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تكشف كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه منذ الأسبوع الماضى تم عرض خطة متكاملة على رئيس الوزراء، تعمل عليها الوزارة، للتخلص الآمن من النفايات والمخلفات الطبية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، على فضائية "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن هناك خطة موضوعة مع وزارتى الصحة والتعليم العالى، للتخلص من النفايات الطبية داخل المستشفى، وكيفية فصلها من القمامة، ومن يقوم بذلك يتم تدريبه لعملية تعقيم وفرز أو عملية حرق، وتم تدريب 68 متدربا على ذلك، موضحة أن المتدربين على التخلص من النفايات سيدربون مجموعات أخرى.

وذكرت وزيرة البيئة، أنه سيكون لكل مستشفى خطة للتخلص من المخلفات ووزنها، بالاشتراك مع وزارة الصحة بعملية مراقبة ذلك، بمرور الدعم الفني، مشيرة إلى أن النفايات يتم حرقها، والمحرقة تكون مغلقة، وكل قمامة وكل حقنة تستخدم لمريض يكون بها عدوى، حيث المحارق يكون تصميمها استيعاب النفايات، وأن حرق النفايات الطبية يكون دون أي انبعاثات.

وتابعت وزيرة البيئة: "بدأنا منظومة جديدة لجمع القمامة والاستفادة منها"، مؤكدة أن المواطن له دور رئيسى، كما أن هناك إرشادات مهمة لعمال النظافة للتعامل مع القمامة.