شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: إرجاء الامتحانات لنهاية مايو مبدئى وكافة الاحتمالات مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن المجلس الأعلى للجامعات درس الأوضاع وفي ظل استمرار تعليق الدراسة قررنا ترحيل درجات "الميد تيرم" التي كان مقرراً لها أن تعقد فى منتصف مارس الجارى إلى الامتحانات النهائية التى كان مقرراً لها فى منتصف مايو المقبل، وقمنا أيضاً بترحيلها مبدئياً إلى نهاية مايو.

وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن موعد نهاية مايو مبدئي ومن المحتمل ترحيلها ليونيو أو يوليو أو أغسطس وفقاً للمستجدات، مردفا: "المهم أنها ستعقد ولن تلغى لأن هدفنا فى الأساس أنه محدش ينزل من بيته وفى خطر قائم على صحته وهذه هى سياسة الدولة والقيادة السياسية في هذه الفترة غير المسبوقة فى من تاريخ الأمم" .

وأوضح وزير التعليم العالى، أن آلية عقد الامتحان حضوريا للطلاب أو إلكترونياً كلها سيناريوهات محتملة، وفقاً للمستجدات، وتابع قائلاً "مافيش حد أو أي إنسان في العالم يقدر يتخيل إيه اللي هيحصل بعد أسبوع ".

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ولفت الوزير إلى اجتماعه الذي عقده اليوم عبر تنقية "الفيديوكونفرانس" مع 200 دولة برعاية اليونسكو لبحث مشكلة ملايين الطلبة حول العالم بعد أزمة كورونا، مشيرا إلى أن أن الجميع يعاني من نفس الأزمة والأمم كلها تتشارك في المحنة واستمعنا لآراء بعضنا وبالتالي من الصعب أخذ قرار نهائي الآن في ظل التغيرات المتسارعة.

وذكر الوزير أن كافة السيناريوهات المحتملة موضوعة مسبقاً ومعمول حسابها وتابع " إحنا مش سايبين الجامعات للصدفة"، مؤكدا: "لن نسمح بأية مخاطر يتعرض لها جموع الطلاب لكن الأكيد والنهائي في الأمر أنه لن يسمح بالانتقال من عام دراسي لآخر دون إجراء التقييم أياً كانت ألياته وموعد تطبيقها".

وحول إمكانية حذف أجزاء من المناهج على غرار وزارة التربية والتعليم، نفي الوزير إمكانية حذف أية أجزاء من المناهج الدراسية، مشيراً إلى أن الجامعات أنهت معظم المقررات.