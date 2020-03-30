شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت بتصرف التموين.. اعرف الوزارة عملت إيه لحمايتك من كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى اتخذت فيه الحكومة العديد من الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وضعت وزاره التموين خطة للحفاظ على سلامة المواطنين أثناء صرف المقررات التموينية عن شهر أبريل، ومنها: تقسيم أعداد بقالى التموين وأصحاب فروع مشروع جمعيتى خلال حصولهم على السلع المدعمة من مخازن شركات الجملة

كما وزعت وزارة التموين منشورا عبر صفحة الوزارة على فيس بوك وواتس آب لأعضاء النقابة من البقالين يتضمن بعض الإجراءات الاحترازية.. وهى : جميع السلع التموينية متوفرة فلا داعى للتزاحم، وترك مسافة من متر إلى متر ونصف بين التاجر والمواطن خلال الحصول على السلع، والصرف سيكون متاحا يوميا من الساعة 7 صباحا حتى 6 مساء، ومن حق المواطن صاحب البطاقة التموينية صرف المقررات التموينية الخاصة ببطاقته طوال 30 يوما.

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