شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى فى تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي البوابة الإلكترونية للاستعلامات وتسجيل شكاوى المواطنين وخاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بشكل إلكتروني على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك لراحة المواطنين وتجنب ذهابهم إلى الوحدات الاجتماعية وتقليل التعامل بين المواطن والموظف في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة كورونا المستجد، وكذلك توفير مصاريف الانتقال والمواصلات على المواطنين.

الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية الدخول على الموقع الإلكتروني لتسجيل شكوى في برنامج تكافل وكرامة:

1 - يتم الدخول على الرابط.

2 - يقوم المواطن بكتابة الرقم القومى ثم الضعط على كلمه استعلام.

3- ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وستعرف منها على البيانات التالية.

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4- المحافظة والإدارة الاجتماعية المسجل بها.

5- الرقم القومى واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

6- نوع البطاقة للمواطن "تكافل أو كرامة".

7-حالة البطاقة "سارى، إيقاف، تجميد"، مع ذكر السبب.

8- لمزيد من المعلومات، التواصل مع خدمة الخط الساخن 19680 أوالتواصل علي البريد الإلكتروني [email protected]