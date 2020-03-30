شكرا لقرائتكم خبر عن "القبائل العربية" يوجهون الشكر للرئيس السيسى والقطاع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن عدد من شباب مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، برئاسة الشيخ كامل مطر، اليوم الاثنين، مبادرة "شباب مصرنا"، التى تهدف لنشر الوعي الثقافي والاجتماعي والصحي في المجتمع المصري، إيمانا بدور المجلس بالشباب القادر على تقديم أفكار يساعد بها مجتمعه.

Advertisements

وأطلق شباب المجلس، مجموعة كبيرة من الفيديوهات، تتضمن تقديم التحية والشكر، للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقطاع الطبى فى مصر، والقوات المسلحة، على ما يحققوه من إنجازات ملموسة، فى الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وكان مجلس القبائل العربية، أطلق حملة على مستوى الجمهورية لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات والكمامات على الأهالي، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ضمن عدد من الفعاليات التي يقوم عليها من أجل حماية المجتمع.

الجدير بالذكر، أن مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، نظم احتفالية بعنوان مصرنا "عيلة واحدة .. وطن واحد" والمقامة باستاد القاهرة الدولي، فى أواخر شهر يناير الماضى، مشددين على تعبيرهم عن حب مصر ووحدة الوطن وسط مشاركة كوكبة من الفنانين، وآلالاف المصريين من جميع المحافظات المصرية المختلفة.