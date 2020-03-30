بالأرقام.. كيف تصدت الداخلية لمحتكري المستلزمات الطبية خلال 24 ساعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

توجيهات واضحة أصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه بالتصدي لمحاولات البعض باستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين، الأمر الذي ظهر جليا في مواصلة الحملات التفتيشية اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا".

البداية من محافظة دمياط، داهمت مأمورية مصنعا غير مرخص اتخذه ممرض بأحد المستشفيا مقرا لتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وبلغ إجمالي المضبوطات 6 آلاف و500 كمامة طبية مغشوشة.

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وفي الجيزة، وتحديدا مركز كرداسة شمال المحافظة، أمكن ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية بحوزته 837 ألفا و200 قطعة "كمامة جوانتى – غطاء رأس للعمليات – كيس مخدة طبى" و4050 جهاز "إلكترود" للقلب و2.2 طن مستلزمات إنتاج.

وشملت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبط مالك مخزن غير مرخص للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة؛ لحجبه عن التداول 133140 جهاز وقطعة مستلزمات طبية؛ بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق .

بالانتقال إلى عروس البحر الأبيض التوسط، ألقت القوات القبض على مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل؛ لاتهامه بحجب 790 ألفا و284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات، تمهيدا لبيعا بأسعار مرتفعة.