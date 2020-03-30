"ضبط 113 قطعة أثرية بالمنيا وسائق تريلا حادث الإقليمي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

سرعة تصرف منعت كارثة.. حريق سيارة ملاكي أمام محطة وقود بالمقطم

أخمد رجال الحماية المدنية وعدد من عمال محطة وقود بمنطقة المقطم حريقا اندلع في سيارة ملاكي، دون خسائر في الأرواح، مساء الاثنين.

مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية تلقى إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة أمام محطة "موبيل" بمنطقة المقطم، وجرى الدفع بسيارة

إطفاء من أقرب نقطة.

سائق تريلا حادث "الإقليمي": "متعود أمشي على الطريق بيبقى فاضي"

"أنا متعود أمشي على الطريق ده كل مرة، وبيبقى فاضي"، بهذه الكلمات أدلى سائق "تريلا" المتهم بالتسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا، في حادث تصادم مروع وقع

على الطريق الدائري الإقليمي، باعترافات تفصيلية هو يغالب دموعه، أمام نيابة الصف برئاسة المستشار محمد صلاح، والتي أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات،

بتهمة القتل الخطأ لـ18 شخصًا، وإتلاف ممتلكات الغير (١٤ سيارة دهسها بالكامل).

الداخلية توجه رسالة للمواطنين قبل موعد الحظر

حملات أمنية تتواصل على مستوى الجمهورية للتصدي الحاسم لمحتكري السلع الغذائية وغير الغذائية وجرائم الغش التجاري بالتوازي مع ما تتخذه الدولة من

إجراءات وتدابير احترازية لمواجهة خطر فيروس "كورونا" المستجد ومحاولة البعض لاستغلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة، إذ نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين في

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ضبط 1083 قضية متنوعة.

"وقت الحظر".. حبس سائق "التريلا" المتهم بدهس 31 شخصًا بالطريق الإقليمي

قررت النيابة العامة بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، وبرئاسة المستشار محمد صلاح رئيس نيابة الصف، اليوم الإثنين،

بحبس سائق تريلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا، في حادث تصادم على الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف خلال فترة حظر التجوال.

دافع عن صديقه حتى الموت.. إحالة المتهم بقتل شاب في دار السلام للجنايات

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بإحالة "م. ع" مسجل خطر، لمحكمة الجنايات بتهمة قتل جاره بطلقة خرطوش في دار السلام.

روجوا شائعات عن مستشفى العزل.. النيابة تحقق مع 4 متهمين في 15 مايو

تباشر نيابة 15 مايو، التحقيقات مع 4 متهمين بالترويج لشائعات عن خروج عاملين بمستشفى العزل لمصابي فيروس" كورونا" إلى أحد المطاعم المحيطة.

كانت وزارة الداخلية رصدت تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشوراً بخروج عدد من العاملين بإحدى مستشفيات العزل الصحي بالقاهرة

-على خلاف الحقيقة- والتوجه لأحد المطاعم المحيطة.

تعود للعصور الفرعونية والرومانية.. ضبط 113 قطعة أثرية في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 113 قطعة أثرية بالمنيا قبل بيعهم وتهريبهم خارج البلاد.

"الداخلية": ضبط 1816 شخصًا مخالفًا لحظر التجوال و78 سيارة مخالفة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تطبيق قرار الحظر إدراكاً للدور الجوهري للمنظومة الأمنية في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين بالاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد" ولتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.