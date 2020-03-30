سرعة تصرف منعت كارثة.. حريق سيارة ملاكي أمام محطة وقود بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الحماية المدنية وعدد من عمال محطة وقود بمنطقة المقطم حريقا اندلع في سيارة ملاكي، دون خسائر في الأرواح، مساء الاثنين.

مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية تلقى إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة أمام محطة "موبيل" بمنطقة المقطم، وجرى الدفع بسيارة إطفاء من أقرب نقطة.

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سرعة تصرف عمال المحطة حال دون وقوع كارثة، أسرعوا بتحريك السيارة خارج المحطة (أقصى اليمين) ونفذو أعمال الإخماد بواسطة الطفايات اليدوية.

فور وصول سيارة الإطفاء، أحكم رجال الدفاع المدني سيطرتهم على الموقف، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وملابساته كاملة.