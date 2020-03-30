نادي القضاة ينعي الدكتور أحمد اللواح المتوفى جراء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، أصدر بيانًا ينعي فيه الدكتور أحمد اللواح شهيد الواجب الطبي.

وقال المستشار في بيان له اليوم الإثنين: "ينعي نادي قضاة مصر ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله؛ وذلك خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد.

وأضاف: "يتقدم مجلس إدارة النادي لوزارة الصحة وللطواقم الطبية ولجميع العاملين بالقطاع الصحي ولأسرته بخالص التعازي، آملين من الله أن يسكنه فسيح جناته".

وتابع: "إذ يوجب الظرف الدقيق على النادي أن يقدر كل الجهود التي يقوم بها الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين ومساعدي التمريض والمسعفين والصيادلة، الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويسطرون بحروف من نور تاريخ مشرف لمواقف عظيمة في التعامل مع الحالات المصابة، والعمل على استشفائها كما يشكلون ملحمة كبيرة في هذا الواقع الاستثنائي الذي تمر به مصرنا الغالية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين".