توقفت عضلة قلبها.. متحدث الصحة يوضح حقيقة وفاة شابة بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك متابعة لمجلس الوزاراء بشكل يومي فيما يتعلق بفيروس كورونا داخل وخارج مصر، ويتم مناقشة ذلك في اجتماع يعقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة المسئولة عن متابعة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 150 حالة، وخرجوا من المستشفى وهناك حالة وفاة واحدة فقط اليوم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات إعلامية، أن كل الأخبار التي يتم تداولها عن وفاة شابة ثلاثينية بسبب إصابتها بفيروس كورونا غير صحيحة، بل أصيبت بالتهاب رئوي حاد تسبب في توقف عضلة القلب.

وأوضح أن مصر من أعلى دول العالم في نسب الشفاء، وأنه خلال الفترة الأخيرة زادت أعداد الوفيات عن المعتاد، مشيرًا إلى أن معظمهم توفاهم الله قبل أن يصلوا إلى المستشفى وبعضهم توفى قبل أن يتم ظهور نتيجة التحاليل الخاصة به.