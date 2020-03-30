رغم تعليمات الصحة.. شاهد ازدحام المواطنين في مكتب بريد الهرم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- عمر هشام: أظهرت عدسة "الخليج 365" حالة من الازدحام داخل مكتب بريد الهرم، بمحافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي. يأتي ذلك رغم تعليمات وزارة الصحة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقرارات الحكومة في هذا الصدد.

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