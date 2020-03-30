شاهد ازدحام المواطنين أمام سنترال الهرم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- عمر هشام:

أظهرت عدسة "الخليج 365" حالة من الازدحام أمام سنترال الهرم، في شارع الهرم بمحافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي.

يأتي ذلك رغم تعليمات وزارة الصحة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقرارات الحكومة في هذا الصدد.