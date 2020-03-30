​وزيرة الهجرة توجه رسالة إلى المصريين العالقين في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استفسارات متكررة من الطلبة المصريين الدارسين بأوكرانيا وأسرهم، والتي تطلب توفير طائرات إجلاء استثنائية لإعادتهم إلى أرض الوطن.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الجهة المسئولة عن تلقي أي طلبات واتخاذ القرارات بشأن إجلاء المواطنين المصريين من أوكرانيا، هي سفارة جمهورية مصر العربية في كييف، وهي الجهة الوحيدة التي سيتم تكليفها بإفادة المواطنين المصريين العالقين بأي ترتيب وطني يتم اعتماده لإرسال طائرة للإجلاء، لتقوم السفارة أيضًا باستصدار الموافقات اللازمة من السلطات الأوكرانية وفق الحاجة.

وأضافت مكرم أن السفارات المصرية بكافة الدول تعمل بالتعاون أيضًا مع وزارة الطيران المدني على التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص إجلاء المصريين العالقين، موضحة أن الدولة المصرية بكل أجهزتها تبذل أقصى جهد حتى نتخطى هذه الأزمة بسلام.

Advertisements

وناشدت وزيرة الهجرة، المواطنين العالقين في أوكرانيا باتخاذ أقصى درجات الحذر وتجنب الوقوع في براثن المضللين وأي شائعات حول طائرات إجلاء لا أساس لها بدافع التضليل والاستغلال في هذه الظروف الحرجة.

وفي السياق ذاته، شددت وزيرة الهجرة، على متابعة موقف المصريين العالقين حول العالم، وأن الوزارة تبذل كافة الجهود للتنسيق مع الدول المختلفة بما يسمح بإعادة المواطنين العالقين والحالات الاستثنائية، مشددة على قيام العالقين الذين لم يستكملوا بياناتهم بالتواصل مع السفارات والقنصليات في الدول المختلفة، وملء النماذج الإليكترونية الخاصة بذلك:

اضغط هنا‏‎

أو البريد الإلكتروني [email protected]، كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755/01062437210