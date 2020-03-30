التنمية المحلية: تطهير 76 ألف مبنى حكومي وإلغاء 2100 سوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
انتهت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية من تقريرها الدوري بشأن مستجدات الأوضاع ومتابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا المستجد.
وحصل الخليج 365 على نص التقرير قبل الإعلان عنه حيث يشير إلى أنه حتى صدوره تم تطهير 76824 مبنى حكوميًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحال التجارية المخالفة والتي وصل عددها إلى 4948 حالة.
كما أشار التقرير، إلى أن المقاهى والكافيهات التي تم مصادرة الشيشة بها بلغت 6972 مقهى، فضلًا عن إلغاء 2116 سوقًا و2374 ناديًا وقاعة أفراح.
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