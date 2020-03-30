شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: توفير كل احتياجات وزارة الصحة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تسعى للنهوض بقطاع السياحة لأن يمثل مصدر للدخل وللعملات الأجنبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن قناة السويس تمثل أحد مصادر الدخل للميزانية.

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وأوضح وزير المالية أن معدلات النمو الاقتصادي في العالم كله تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتابع الدكتور محمد معيط، أن قوة الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الأعوام الأخيرة تساعد في عبور ازمة كورونا وأسهمت في تخصيص 100 مليار جنيه لاتخاذ ما يلزم من أجل مواجهة كورونا

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انه سيتم توفير كل احتياجات وزارة الصحة من أجل تخطي أزمة كورونا

وأوضح أنه من المستهدف النزول بالعجز الكلي بمشروع الموازنة إلى 6.3 %، موضحا ان الشعب المصري تحمل كل الظروف الاقتصادية خلال الأعوام الماضية لعبور الأزمة التي كانت تعيشها مصر.