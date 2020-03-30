شكرا لقرائتكم خبر عن نادي القضاة ينعي الدكتور اللواح: الأطباء يشكلون ملحمة ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، مساء الإثنين، الدكتور أحمد اللواح، شهيد الواجب الطبي.

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وقال النادي في بيان له: «ننعى ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد».

وقدم مجلس إدارة النادي لوزارة الصحة وللطواقم الطبية ولجميع العاملين بالقطاع الصحي ولأسرته وزملائه ومحبيه بخالص التعازي آملين من الله أن يسكنه فسيح جناته.

وأضاف البيان: «وإذ يوجب الظرف الدقيق على النادي أن يقدر كل الجهود التي يقوم بها الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين ومساعدي التمريض والمسعفين والصيادلة الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويسطرون بحروف من نور تاريخ مشرف لمواقف عظيمة في التعامل مع الحالات المصابة والعمل على استشفائها، كما يشكلون ملحمة كبيرة في هذا الواقع الاستثنائي الذي تمر به مصرنا الغالية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين».