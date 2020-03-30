شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: مبادرة لتوفير الكحول الإيثيلي بمنافذ المشروعات الإنتاجية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن المحافظة أطلقت مبادرة لتوفير الكحول الإيثيلي المنتج بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وبيعها للمواطنين من خلال منافذ المشروعات الإنتاجية بمختلف انحاء المحافظة لمواجهة عمليات الإحتكار للكحول في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح المحافظ- في تصريح له اليوم- أنه تقرر أن تباع الزجاجة الواحدة من الكحول سعة 120 ملي وبتركيز 70% بسعر 20 جنيها فقط للزجاجة، وذلك من خلال توفيرها بمنافذ مدينة سوهاج بمناطق العارف، والهلال، والعرب، وغرب الكوبري، والعمرى، ومدينة ناصر، ومنافذ بيع منتجات المشروعات الإنتاجية من اللحوم والبيض والألبان، منوها بأنه سيتم إبتداء من الغد الثلاثاء توفيرها بجميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة.