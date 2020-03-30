شكرا لقرائتكم خبر عن دون الإفصاح عن هويته.. نائب محافظ المنيا يجري مناورة لإنقاذ مصاب بـ«الحجر الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مناورة مع مرفق إسعاف المنيا، لتحديد مدى سرعة التواجد لإنقاذ أحد المصابين، بقرية القيس في مركز بني مزار شمال المنيا، إحدى قرى الحجر الصحي لفيروس كورونا.

استغل «أبوزيد» جولة له داخل قرية القيس، بمقر الوحدة الصحية بالقرية بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والمهندس إسماعيل الفحام، رئيس مركز بني مزار، وقام باستدعاء سيارة إسعاف من خلال خط طوارئ المرفق 123 لإنقاذ مصاب داخل القرية بأزمة قلبية، دون تعريف هويته الحقيقة، حيث تم الاستجابة للاستغاثة خلال دقائق محدودة من خلال تواجد سيارة مجهزة بالاحتياجات «الأكسجين، وسرير متحرك، وغيرها»، وهو ما نال رضاء وإعجاب نائب المحافظ ومرافقيه.

أكد الدكتور شريف مدحت، مدير مرفق إسعاف المنيا، خلال تواجده في جولة نائب المحافظ على يقظة رجال الإسعاف وانتشارهم في جميع المناطق من خلال نقاط ثابتة ومتحركة في ظل الظروف الراهنة، وغيرها خلال الطقس السيئ أو حوادث الطرق والطوارق.