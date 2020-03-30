شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» قد يزيد نسبة الأمراض السيكوماتية بين المصريين.. كيف تحمي نفسيتك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غياب بذل الجهد البدني والتراجع عن إدارة العقل بشكل إيجابي، ربما يقودان مُباشرة للمرض النفسي، وهو السيناريو الذي نعيشه، منذ بداية انتشار فيروس «كورونا» المستجد في مصر.

«وزادت الأمور تعقيدًا مع العزل الجزئي الإجباري، بقرار فرض حظر التجول خلال ساعات الليل -بهدف حماية مختلف الفئات العُمرية من الفيروس المستجد- ما انعكس بطبيعة الحال على الصحة النفسية للكثيرين وارتفعت معدلًات الشكاوى النفسية»، حسب ما قاله استشاري الطب النفسي في الأكاديمية الطبية العسكرية، جمال فرويز.

من هنا جاءت مُبادرة الأمانة العامة للصحة النفسية والإدمان، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أمس الأول، ببدء تقديم الدعم النفسي المجاني، عن طريق تخصيص فرق علاجية، بالتنسيق مع مديري مستشفيات الحجر الصحي، وبث ورسائل نصية وفيديوهات، عبر صفحة الأمانة العامة بـ«فيسبوك».

وذلك في محاولة للتخفيف من الضغوطات النفسية ومُتابعة الصحة النفسية لمصابي فيروس «كوفيد-19» والأفراد، الذين يعانون من المرض والضغوطات النفسية، وهي المُبادرة التي يراها فرويز «خطوة جيدة جدًا».

وقال لـ«المصري اليوم»: «يتعرض مقدمي الخدمة الطبية بمستشفيات الحجر الصحي إلى الضغط الطبي بكثافة، فتصل نسبة المترددين على المستفيات من مرضي القلق النفسي والوسواس القهري 40-50%، ذلك لأن مريض الوسواس القهري يتوّهم المرض، بالتالي يتصوّر إصابته بالفيروس (ذاك المرض هو اضطراب نفسي يشعر فيه المصاب أن فكرة معيّنة تلازمه وتحتل جزء من الوعي والشعور لديه وذلك بشكلٍ قهري، أي أنّه لا يستطيع التخلّص أو الانفكاك منها، مثل الحاجة إلى تفقّد الأشياء بشكل مستمر».

وتابع «فرويز»: «بالتالي يهرع مرضى الوسواس القهري إلى الكشف الطبي بمجرد معاناتهم من جفاف الحلق وضيق التنفس والصداع والإجهاد العام وتنميل الأطراف (اليدين والقدمين)، والتي هي بعضها أعراض مشتركة بين ذاك المرض النفسي وفيروس كورونا وهي تظهر نتيجة محاصرة المعلومات المُكثفة حول أعراض الإصابة بالفيروس والتعرّض للضغط النفسي».

Advertisements

ولفت الطبيب النفسي إلى استعداده إلى التطوع بالخدمة، بهدف التعاون مع زملاءه الأطباء لمساعدة المرضى النفسيين، لافتا إلى أنه يتم التحقق من سنوات الخبرة والشهادات العلمية للطبيب بإرسال السيرة الذاتية ومراجعتها، للتأكيد على الجاهزية والنظام المُنضبت للخدمة، وتترك حرية اختيار ساعات العمل التطوعي بالخدمة -وهي 4 ساعات فقط- كذلك عدد الأيام الملائمة لكل طبيب سواء يوم أو اثنين فيما أكثر.

وأوضح أن الخدمة تستمر على مدار 24 ساعة، حسب ما ورد إليه برسالة نصية من مسؤولي الخدمة عبر «الواتساب»، كما تخصص الوزارة الأطباء، وفقًا لرغباتهم، بين التعامل الإعلامي أو مع الأهالي أو المرضى النفسيين.

لكن رغم الاستعدادات لتوّفير خدمة علاجية نفسية عامة، هل يمكن التحصّن من الإصابة بالأمراض النفسية خلال الفترة الحالية والعزلة في المنزل؟ وهو ما يجيب عنه «فرويز» قائلًا: «التوتر والقلق والاكتئاب تتصاعد مع المكوث المنزل، لذا حتى تحمي نفسك حاول الانشغال ببعض الأنشطة مثل الاهتمام بالنواحي الدينية وسماع الموسيقى والأغاني والابتعاد عن مُتابعة الأخبار طوال اليوم -وخاصة الزائفة- واستبدالها بالأفلام المصرية القديمة والكوميدية..».

ويتفق استشاري الطب النفسي، وليد هنيدي، مع «فرويز»، في أهمية البدائل الترفيهية، كالأفلام والموسيقى للحد من نسب الإصابة بالأمراض النفسية، بالفترة الحالية، ذلك عقب زيادة معدلات الاستشارات النفسية، التي يتلقاها منذ انتشار الفيروس، بنسبة قّدرها بـ 4-6 أضعاف، موضحًا أن أغلب الشكاوي النفسية، هي أمراض سيكوماتية، وهو مصطلح يعني عدم قدرة الفرد على تحقيق احتياجته الأساسية مما يولد صراعًا داخليًا ينعكس على الجسد والنفسية.

ويقول «هنيدي»: «ارتفعت نسبة الأمراض السيكوماتية، منذ انتشار الفيروس، فيظن هؤلاء المرضى أن لديهم حكة بالجلد أو تساقط للشعر أو آلام العظام والصداع المزمن وهي أمراض نفسية لا عضوية فأساسها نفسي، مع زيادة المخاوف؛ المستقبل والمجهول، والتي ظهرت نتيجتها بوضوح في الشراء بكثافة من محال الأطعمة، الأيام الماضية، والسبب هو الهلع المرضي».

وأوضح أن الانشغال بالوظائف اليومية أو مجالسة الأصدقاء بالمقاهي، كان يفرغ الطاقات ويشغل الوقت، مُقدمًا الحل في الاستمتاع بلمّ الشمل الأسري ومشاهدة التلفاز معًا كنشاط اجتماعي، بالإضافة إلى الالتزام بالنوم مُبكرا والابتعاد عن الاستيقاظ لساعات طويلة ليلًا حتى الفجر، ذلك لمساعدة الجسد في ضبط الساعة البيولوجية واستعادة النشاط البدني والصحة. قائلا: «لابد من ممارسة الرياضة، مع التعرّض إلى ضوء الشمس بالخروج إلى الشرفة أو عبر النافذة، فالعلاج بالضوء من أحدث العلاجات لدينا لمرضى الاكتئاب..».

وفي حالة إذا كان يعاني أحد الأفراد من الضغوطات النفسية، بفعل التضرر والخسائر الوظيفية، عقب تبدّل وتوقف بعض المهام الوظيفية بفعل «كورونا» وفرض حظر التجول، ينصح «هنيدي» بالتصرف بإيجابية وإتخاذ خطوات تجاه الحل الموضوعي، عن طريق وضع خطة مستقبلية جديدة واستشارة المتخصصين الأكثر خبرة بمجال عمله وهو نوع من التفكير الجمعي الذي يفيد في تخطي الأزمة نفسيًا وعمليًا.

على الجانب الثاني، أشاد «هنيدي» بالمبادرة الوزارية، لافتًا إلى أهمية التنويع بين الأخصائيين الاجتماعيين والأطباء النفسيين، والالتفات لأهمية توفير خدمة للاستشارات الأسرية، إذ أن للتجمع الأسري جانبان؛ الإيجابي في نزع الشعور بالوحدة والسلبي بالمشاكل الأسرية، لذا هنا دور الاخصائيين الاجتماعيين والأطباء النفسيين.