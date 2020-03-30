شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: ملحقات لصرف المعاشات من 34 مكتب بريد بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، عن وضع خطة للتوسع في صرف المعاشات لكبار السن، من خلال تخصيص ملحقات للصرف بعدد 34 مكتبا للبريد بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الإستثنائية التي تنفذها الدولة للوقاية من إنتشار فيروس «كورونا».

وقال المحافظ- في تصريح له اليوم- أنه وجه مدير الإدارة العامة للبريد بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والإدارات التعليمية، ومراكز الشباب، والمنطقة الأزهرية، ومديرية أمن سوهاج، كلا في نطاق إختصاصه للتوسع في صرف المعاشات من خلال الأماكن التي تم تخصيصها كملحقات للصرف بالمدارس، والأندية، ومراكز الشباب، والمعاهد الأزهرية، والتى تشمل 34 ملحقا بعدد مكاتب البريد المخصصة في مراكز سوهاج، وأخميم، وساقلتة، والمراغة، وطهطا، وجرجا، والبلينا، مشددا على البدء في صرف المعاشات إعتبارا من بعد غد الأربعاء أول أبريل.