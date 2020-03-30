شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تغلق 33 منشأة غذائية: «تمثل خطرًا داهما على الصحة العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارت الصحية بالمحافظة، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، من حملاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وضبط المخالف منها لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملات عن إعدام ٢١١٥ كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم تحرير ٢٣٠ محضر جنحة صحية للمخالفات، وسحب ٨٦١ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق ٣٣ مطعم لعدم وجود ترخيص ووجود نقص شديد في الإشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على إستمرار تكثيف الجهود المبذولة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.