شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك علاقة بين مصل الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط ؟ خبير يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، بموافقة مصر على بدء الاختبارات السريرية للوصول إلى علاج لفيروس كورونا.

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وقال خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، «العالم أجمع يجري تجارب سريرية وقت انتشار المرض، والدول التي تصنف ضمن أغنى بلاد العالم سجلت إصابات كثيرة بكورونا وفي المقابل دور أفريقيا والشرق الأوسط سجلت إصابات قليلة».

وأضاف «من المتوقع أن يكون تطعيم الدرن الذي يتلقاها الأطفال حديثي الولادة في الشرق الأوسط وأفريقيا هو السبب في انخفاض نسبة إصابات كورونا كونه يحفز ويقوي جهاز المناعة لميكروبات وفيروسات أخرى بشكل عام».

وأوضح أن هناك دراسة تجرى في أستراليا حاليا على 400 شخص سيمنحون تطعيم الدرن للتوصل إلى نتائج.