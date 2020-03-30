شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يطالب بعزل بعض المحافظات بسبب كورونا: «كل تأخير بمشكلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظمة الصحة العالمية أشادت بالجهود التي تتخذها مصر في مواجهة كورونا.

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وناشد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» بتقليل التجمعات وتشديد إجراءات مواجهة كورونا كي نتفادي سيناريوهات الدول التي تشهد تفشي للفيروس.

وأكد موسى أن عدد كبير من الدول شهد تزايد في إصابات بفيروس كورونا خلال الشهر الأخير، حيث وصل عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 151 ألف، كما وصل إلى 101 ألف في إيطاليا، معلقا «حدثت زيادات مرعبة».

وأوضح أن عدد الإصابات بكورونا في تركيا تخطى حاجز الـ 10 آلاف إصابة، مطالبا بغلق المحافظات التي سجلت إصابات كثيرة بكورونا، معلقا «كل ما اتأخر هتحصل مشكلة».