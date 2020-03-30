شكرا لقرائتكم خبر عن لحفظ الأمن.. تركيب 50 كاميرا مراقبة في شوارع وميادين المنيا الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اشرف فتحي، عضو مجلس أمناء مدينة المنيا الجديدة، تركيب 50 كاميرا مراقبة بالشوارع والميادين بالمدينة، بهدف حفظ الأمن وتوفير الأمان للمواطنين من السكان والمارة.

وقال «فتحي»، في بيان، الاثنين، إن ذلك يأتي بالتعاون مع جمعية مستثمري المنيا الجديدة وبالتنسيق مع مباحث المنيا الجديدة برئاسة المقدم مصطفى عمر رئيس مباحث قسم شرطه المنيا الجديدة.

ووجه أشرف الشكر لكل من ساهم في هذا العمل من المستثمرين أعضاء مجلس الأمناء وجهاز مدينة المنيا، وقسم شرطة المنيا الجديدة.

تركيب ٥٠كاميرة مراقبة بشوارع وميادين المنيا الجديدة

تركيب ٥٠كاميرة مراقبة بشوارع وميادين المنيا الجديدة

تركيب ٥٠كاميرة مراقبة بشوارع وميادين المنيا الجديدة