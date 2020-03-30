شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: جميع المديريات معقمة وبلا زحام.. وخط ساخن لتقديم الإقرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد حسن مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن جميع مديريات الضرائب معقمة ولا يوجد حالات زحام موضحا أن العمل يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى االبلد»، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وأشار إلى أن هناك إمكانية للعملاء للتسديد أونلاين إلى جانب وجود سبل أخرى للتسديد دون الذهاب للمديريات، وذلك لمنع التكدس في المديريات، موضحا أن هناك خطا ساخنا لتقديم كافة الاقرارات الضريبية وهو 16395.

وأكد مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب أن الحصول على فواتير من التجار عند شراء أى سلعة هو حماية للمواطنين وضمان لحقهم في أي وقت يثبت عدم صلاحية السلعة أو عدم جودتها.