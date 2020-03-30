شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تعلن عن إصابة 101 ضابط بفيروس كورونا.. وإخضاع 933 للعزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الاثنين ، عن إصابة 101 من ضباط الشرطة بفيروس "كورونا" المستجد، كما تم اخضاع 933 ضابطًا للعزل الصحي.

وأضاف بيان لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن انتشار الفيروس، لافتًا إلى نشر 30 ألف ضابط في مختلف ولايات النمسا في مهمات تتعلق بمكافحة فيروس "كورونا".

ونقل البيان عن كارل نيهمر وزير الداخلية أن طلاب كلية الشرطة في الفصل الدراسي الثالث أو الرابع الذين لديهم بالفعل خبرة عملية في الشوارع تم تضمينهم أيضًا في الخطط التشغيلية وبعضهم يستخدم بالفعل في عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة بشكل عام.

وأشار البيان إلى أنه تم رصد 10 آلاف مخالفة لمواطنين لعدم التزامهم بقيود الخروج من المنزل.

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس تورهام ، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أننا نسعى مع دول العالم لتوفير معينات مواجهة كورونا.

واكد أن منظمة الصحة العالمية بتناشد المواطنيين بعدم استخدام عقاقير معينة دون اختبارات موثقة.

ومن جانب أخر قدمت منظمة الصحة العالمية، عدة نصائح للعاملين فى المجال الصحى والطبى، للاعتناء بأنفسهم خلال مواجهتهم تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتب حساب المنظمة العالمية عبر تويتر: "الأعزاء العاملون الصحيون، اعتنوا بأنفسكم وأنتم تواجهون (كوفيد_19)، استعينوا ببعض الممارسات المفيدة للتأقلم"، منها:

1- احصلوا على قسط كاف من الراحة أثناء العمل أو بين المناوبات.

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2- مارسوا التمارين الرياضية.

3- تناولوا قدراً كافياً من الطعام الصحى.

4- تواصلوا مع الأسرة والأصدقاء.

من ناحية أخرى، قال الدكتور عمر أبو العطا، مسئول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن هناك وفدا من منظمة الصحة العالمية قام بزيارة مصر واطلع على فريق التدخل السريع، لافتا إلى اطلاعه أيضا على الخطط الموجودة، كما تتضمن الاستخدام الأمثل للإمكانيات من مستشفيات وأسرة رعاية.

وتابع مسئول برنامج الترصد والاستعداد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تقيم المنظمة لمصر جيد، مضيفا مصر لن تدخل السيناريو الأسوا فى حالة الالتزام.